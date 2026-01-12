İzmir-Bakü Kardeşliği 40. Yılında Yeni İş Birlikleri İçin Masada

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, iki şehir arasındaki tarihi dostluğun kurumsal ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüştürülmesi öncelikli hedef olarak ele alındı.

Somut Projeler ve Ekonomik İş Birlikleri

Toplantıda, kardeş şehir ilişkilerinin sadece kültürel temaslarla sınırlı kalmaması; eğitim, ticaret ve ekonomik alanlarda somut projelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı. İZAZDER tarafından hazırlanan proje önerileri Başkan Tugay’a sunuldu. Tugay, İzmir’in limanları, sanayi bölgeleri, üretim altyapısı ve ticaret potansiyelinin önemli fırsatlar sunduğunu belirterek Azerbaycanlı iş insanlarını kente davet etti.

Sivil Toplum, Öğrenciler ve Gençlik Programları

Görüşmede İzmir’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yaşamlarını destekleyecek ortak çalışmalar tartışıldı. Karşılıklı ziyaretlerin, kültürel etkinliklerin ve gençlik projelerinin artırılmasının şehirler arası bağları güçlendireceği ifade edildi.

40. Yıl Etkinlikleri ve Ekonomi Odaklı Adımlar

Perviz Altay, 1986 yılında imzalanan İzmir-Bakü kardeş şehir protokolünün 2026 yılında 40. yılını dolduracağını hatırlatarak, bu yılın İZAZDER tarafından İzmir-Bakü Kardeşliğinin 40. Yılı ilan edileceğini açıkladı. Yıl boyunca kültürel festivaller, gençlik ve gönüllülük programları, iş forumları, B2B buluşmalar, ticaret heyetleri ve dijital platformlarda yayınlanacak podcast serilerinin planlandığı bildirildi.

Altay ayrıca, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı iş insanlarını bir araya getiren İş Geliştirme Komitesi aracılığıyla düzenlenen business tour programları ve B2B etkinlikleriyle ekonomik iş birliklerinin güçlendirildiğini vurguladı.

Tarihi Bağ ve Gelecek Vurgusu

Altay, İzmir-Bakü kardeşliğinin Sovyetler Birliği döneminde tesis edilmiş olmasının tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, bu ilişkinin baskı ve sınırların belirleyici olduğu bir dönemde dahi Türk dünyasının ortak hafızası ve iradesiyle ayakta kaldığını söyledi. Gençliğin kültürünü, dilini ve tarihini öğrenmesinin kardeşlik bağlarını geleceğe taşıyacak en güçlü unsur olduğuna dikkat çekildi.

Toplantı, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında ortak projelerin artırılması ve İzmir-Bakü kardeş şehir ilişkisinin sürdürülebilir çalışmalarla desteklenmesi yönündeki iyi niyet mesajlarıyla tamamlandı. Ziyaretin sonunda İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Azerbaycan Cumhuriyeti bayraklı rozet takdim etti.

İZMİR–BAKÜ KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNİN 40. YILI DOLAYISIYLA İZAZDER BAŞKANI PERVİZ ALTAY VE BERABERİNDEKİ HEYET, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY İLE BİR ARAYA GELEREK İKİ ŞEHİR ARASINDA KÜLTÜREL, EĞİTİM VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİ.