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Cansuyu Derneği Kurban Organizasyonu Hazırlıklarını Tamamladı

Cansuyu Derneği, 21'inci kurban kesim organizasyonu için hazırlıklarını tamamlayarak hayırseverleri bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 13:19
Cansuyu Derneği Kurban Organizasyonu Hazırlıklarını Tamamladı

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl 21'incisi düzenlenecek kurban kesim organizasyonunun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Köylü, yazılı bir açıklamada bulunarak, organizasyonda görev alacak ekiplerin eğitimlerinin başarıyla sona erdiğini belirtti. Hayırseverlerin, kurban kesim anına dair görüntüleri izleyerek, kurbanlarının kesildiğini gözleriyle görmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Köylü, "Yaklaşık 18 yıldır kurban organizasyonlarımız kapsamında kesim görüntülerini vatandaşlarımıza izletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneğinin her yıl çalışmalarını daha da geliştirdiğini anlatan Köylü, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskiden arkadaşlarımız, çekilen kamera görüntülerini bir ay içinde montajlayıp vatandaşlarımıza izletebiliyordu. Artık bu süreç çok daha hızlı işleyecek. Allah nasip ederse, bayram günleri içerisinde Cansuyu Derneğine kurbanlarını emanet eden hayırseverlerimiz, kurbanlarının kesildiğine dair görüntüleri aynı gün izleyebilecek. Vatandaşlarımız, bu görüntüleri izledikten sonra şükür secdesine varabilecek."

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2025 yılında 21'incisi düzenlenecek kurban kesim...

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2025 yılında 21'incisi düzenlenecek kurban kesim organizasyonu hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

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