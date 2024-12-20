Cansuyu Derneği Suriye'de İnsani Yardımfaaliyetlerine Devam Ediyor

Cansuyu Derneği, Suriye'de İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Halep şehri ve çevresinde ürettiği ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Temel Gıda İhtiyaçları Karşılanıyor

Halep ve çevresindeki Suriyelilerin temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çektiği belirtilirken, Cansuyu, Türkiye'den gelen bağışçılardan elde edilen unlarla ekmek üreterek bu zor duruma çözüm sunmayı hedefliyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Değirmenci, Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu alana öncelik verdiklerini ifade etti. Ayrıca, hayırseverlerin bağışlarının Halep ve Suriye'nin farklı bölgelerine ulaştırılmaya devam edeceğini kaydetti.

Yardım faaliyetleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendiren Cansuyu, insani krizle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Halep şehri ve çevresinde ürettiği ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Halep şehri ve çevresinde ürettiği ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.