Caretta Caretta 'Tuba', İkinci Dünya Turuna Salındı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, uydu takip cihazıyla izlenen caretta caretta 'Tuba', yeniden geldiği İztuzu plajında, ikinci kez dünya turuna uğurlandı. 2019 yılında denize bırakılan Tuba, bu kez teknolojik bir cihaz ile desteklenecek.

7 Caretta ve 20 Yavru Denize Bırakıldı

DEKAMER, farklı sebeplerle yaralanan 7 caretta carettanın tedavisini tamamladı. İztuzu Sahili'nde, temizlenen Tuba ve 2 diğer kaplumbağaya uydu takip cihazı yerleştirildi. Ardından düzenlenen törende, 7 kaplumbağa ile birlikte 20 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.

Tuba'nın İzlediği Yol

TUBA, 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldığında, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu. Marmaris açıklarında 2 ay kalan Tuba, Yunanistan'a ulaşarak Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına kadar yaklaşık 25 bin kilometre yol katetti.

Muğla Valisi'nin Değerlendirmesi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, tedavi edilen kaplumbağaları ve yavruları denize bıraktıklarını belirterek, DEKAMER’de sürdürülen önemli çalışmalara teşekkür etti. İztuzu plajının, deniz kaplumbağalarını koruma ve rehabilitasyon merkezi olma özelliğinin altını çizen Akbıyık, merkezin Türkiye’deki tek tesis olduğunu vurguladı.

Yerli ve Milli Teknoloji ile İzleme Dönemi

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaralı kaplumbağaların denize gönderilmesinin popülasyona büyük katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, DEKAMER ve uydu teknoloji şirketi Plan-S işbirliği ile geliştirilen yerli uydu takip cihazının, caretta carettaların hareketlerini çok daha etkin bir şekilde izlemek için kullanıldığını belirtti. Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız, cihazın ilk testlerinin geçtiği bilgisini paylaşarak, deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü anlamayı amaçladıklarını duyurdu.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ve pek çok yerli ve yabancı turist katıldı. Protokol üyeleri, caretta carettaları denize salarak bu özel etkinliği sonlandırdı.

