Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor

Çarşamba'da Diyanet tarafından düzenlenen Umre Hazırlık Kursu'nda ihram, tavaf ve yolculuk öncesi-sonrası kurallar uygulamalı anlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:30
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor

Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Umre Hazırlık Kursu, Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yolculuk öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitim İçeriği

Program kapsamında İlçe Müftüsü Cemal Uzun, umre ibadetinin mahiyeti, usul ve adapları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Kursta umrenin ritüelleri, ibadetlerin anlamı ve manevi hazırlık konuları üzerinde duruldu.

Uygulamalı Eğitim ve Bilgilendirme

Katılımcılara ihram ve tavaf gibi uygulamalı ibadetler gösterilip doğru uygulama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca yolculuk sürecinde uyulması gereken kurallar, sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ve organizasyon süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sonuç

Program, umreye gidecek vatandaşların bilinçli, huzurlu ve manevi açıdan hazırlıklı bir ibadet gerçekleştirmeleri temennisiyle sona erdi.

