Çatalca'da arsa dolandırıcılığı operasyonu: Dolandırıcılar suçüstü yakalandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonda, bir vatandaşın 9 milyon liralık arsasını hileyle satmaya çalışan 3 dolandırıcı suçüstü yakalandı. Dolandırıcılar, bir banka işlemi sırasında arsanın geri kalan bedelini ödemeden kayboldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek dolandırıcıların peşine düştü.

Dolandırılan kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Çatalca Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, dolandırıcıları takibe aldı ve bir operasyon düzenledi.

Polisin pusuya yattığı sırada, dolandırıcılar arsanın satışı için tapu müdürlüğüne geldi. Ancak, işlem sırasında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. Operasyon esnasında H.Ö.T. (44), M.A. (35) ve C.B. (23) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden toplamda 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.





Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi. C.B. ve M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.Ö.T. hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulandı.

Operasyon anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, operasyon sırasında polisin içeriye girerek zanlıları gözaltına aldığı ve bir dolandırıcının koltuk değneğiyle tapu işlemine katıldığı görülüyor. Bu dolandırıcının, olaydan önce ayağını kırdığı bilgisine de ulaşıldı.