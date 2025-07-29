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Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İstanbul Çatalca'da atık suya düşen iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:49
Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Çatalca'da İş Makinesi Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, Karacaköy Mahallesi'nde bulunan bir kum ocağında yaşanan üzücü bir olayda, atık su biriken alana düşen iş makinesinin operatörü için kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Elde edilen bilgilere göre, iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü atık suların biriktiği bölgeye düştü. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile itfaiye ve sağlık görevlileri hemen olay yerine sevk edildi.

İş makinesi operatörünün kurtarılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma operasyonu sürecinde vatandaşların iş makinelerinin çevresindeki alanlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması...

İstanbul'un Çatalca ilçesinde atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması...

İstanbul'un Çatalca ilçesinde atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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