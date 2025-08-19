DOLAR
Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Sürücü Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri çıkışında kontrolünü kaybeden otomobil bariyere çarptı; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:47
Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Sürücü Yaralandı

Çatalca'da bariyere çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri çıkışında kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca gişeleri çıkışında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil olay yerinden kaldırıldı.

