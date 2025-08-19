Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bariyere Çarpan Sürücü Yaralandı

Çatalca'da bariyere çarpan otomobilde sürücü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri çıkışında kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca gişeleri çıkışında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Otomobil olay yerinden kaldırıldı.