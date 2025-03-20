Çay Fabrikasında Enerji Maliyetleri Güneş Enerjisi ile %25 Düşürüldü

Trabzon'daki çay fabrikasında güneş panelleri sayesinde enerji maliyetleri %25 oranında düşürüldü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:35
Çay Fabrikasında Enerji Maliyetleri Güneş Enerjisi ile %25 Düşürüldü

Çay Fabrikasında Güneş Enerjisi İle Tasarruf

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 39 yıldır faaliyet gösteren çay fabrikası, çatıya kurulan güneş panelleri ile enerji maliyetlerini yüzde 25 oranında düşürmeyi başardı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle gerçekleştirilen bu proje, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Üçüncü Kuşak İşletme

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ümit Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulan ilk özel çay fabrikalarından biri olduklarını vurguladı. Üstün, dedesi tarafından kurulan fabrikada üçüncü kuşak olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Fabrika, yıllık ortalama 3 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştiriyor. Fabrikada daimi 23 işçi çalışırken, çay sezonunda geçici işçi sayısı 90'ın üzerine çıkıyor.

TKDK Desteğiyle Güneş Enerjisi

Üstün, alınan destekler sayesinde enerji maliyetlerini düşürmek için geçen yıl TKDK'dan yaklaşık 2 milyon lira destek aldıklarını ifade etti. Fabrikanın çatısında 2 bin 500 metrekarelik çatı tipi güneş panelleri kurulduğunu belirten Üstün, "Yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tüketimimiz var. Bunun yüzde 25'ini bu panellerden elde ediyoruz. Bu, bize önemli bir avantaj sağladı." dedi.

Diğer Fabrikalara Örnek Oluyor

Üstün, ilçedeki diğer çay fabrikalarının da TKDK desteği ile güneş panelleri kurmaya başladığını açıkladı. "Bölge açısından bir avantaj oldu. TKDK ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almak isteyenler başvursun; çünkü bu destekler firmalara önemli avantajlar sağlıyor." şeklinde konuştu.

Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal...

Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan güneş panelleri ile enerji maliyeti yüzde 25 düşürüldü.

Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal...

Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan güneş panelleri ile enerji maliyeti yüzde 25 düşürüldü.

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