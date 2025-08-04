Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Çay içmek de lüks oluyor! Son günlerde ardı ardına gelen zamlarla birlikte, milyonlarca vatandaşın vazgeçilmezi çay artık daha pahalı hale geldi. Temmuz ayında yapılan ikinci artış, 1 Ağustos itibarıyla market raflarına yansıdı.

Güne başlamanın, sohbetlerin ve yorgunluk atmanın vazgeçilmezi çay, şimdi ise lüks içecekler arasında yer alıyor. Haziran ayında yapılan yüzde 15'lik zam sonrası, Temmuz ayında gelen ikinci artış, çay fiyatlarına %3,5 oranında bir zammı da beraberinde getirdi.

ÇAYKUR'dan gelen açıklamaya göre, artışın nedenleri arasında artan üretim maliyetleri öne çıkıyor. Yaş çay alım fiyatlarının yükselmesi, işçilik giderlerindeki artış ve genel işletme maliyetlerinin baskısı, bu fiyat güncellemelerinin kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.





Türk halkı için önemi büyük olan çay, son iki ayda yaşanan artışlarla birlikte gündemden düşmüyor. Haziran ayındaki %15'lik artışın ardından Temmuz'daki %3,5'lik zam, çay tiryakileri arasında endişe yaratıyor. Aile bütçelerinde önemli bir yer tutan çay harcamalarının artması da kaçınılmaz görünüyor.

Ağustos Ayı Zamlı Çay Fiyatları

İşte bazı popüler ÇAYKUR ürünlerinin güncel raf fiyatları:

Çaykur Tiryaki 1000 gr: 211,63 TL

Çaykur Rize Turist 1000 gr: 216,05 TL

Çaykur Filiz 1000 gr: 231,68 TL

Kamelya Çayı 1000 gr: 207,57 TL

Çaykur Rize Turist 500 gr: 109,13 TL

Çaykur Filiz 500 gr: 117,44 TL

Çay fiyatlarındaki bu artışlar, sektördeki üretim maliyetlerinin ne denli yükseldiğini gözler önüne seriyor ve çay tüketimini etkiliyor.