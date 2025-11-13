Çaybaşı'nda İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde emniyet ekipleri telefon ve internet üzerinden artan dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:53
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışması yapıldı. Amaç, olası mağduriyetleri önlemek ve farkındalığı artırmak.

Bilinçlendirme faaliyeti nasıl gerçekleştirildi?

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, özellikle telefon ve internet gibi iletişim kanalları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerini engellemek için harekete geçti. Emniyet görevlileri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezi alanlarda özel olarak hazırlanan broşürleri dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Broşürlerde neler yer aldı?

Hazırlanan materyallerde, dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemler ve bu yöntemlere karşı nasıl uyanık olunması gerektiği detaylı şekilde anlatıldı. Broşürlerde özellikle alınması gereken temel tedbirler üzerinde duruldu ve örnek durumlara karşı yapılması gerekenler açıklandı.

Emniyetten uyarı ve tavsiye

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği'nden yapılan açıklamada, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Vatandaşların, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde derhal emniyet birimlerine bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı.

