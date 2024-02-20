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Çaykaraspor taraftar midibüsü ile TIR çarpıştı: Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi

Trabzon'da Çaykaraspor taraftarı 6 kişi, midibüsle TIR'a çarptı. TIR'ın arkasına giren midibüsteki yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:08
Çaykaraspor taraftar midibüsü ile TIR çarpıştı: Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi

Trabzon'da amatör lig maçına giden yolcuları taşıyan midibüs, TIR'la çarpıştı. Midibüs sürücüsü ve 5 taraftar yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Çaykaraspor ve Kalkınma FK arasındaki Bölgesel Amatör Lig maçını seyretmeye giden Çaykaraspor taraftarları, Kerim Tosun'un kullandığı midibüsle kaza yaptı. Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı'nda ismi bilinmeyen bir TIR'la çarpışan midibüsteki taraftarlar yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Midibüsün şoförü ve 5 taraftar yaralı olarak kurtarıldı. Araç içinde mahsur kalan şoför Tosun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılabildi.

Yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında şehirdeki hastanelere götürüldü. Ulaşım, kaza sebebiyle bir süreliğine tek şeritten verildi, ancak araçlar yoldan kaldırılınca normale döndü.

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