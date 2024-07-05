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Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaptı! İşte yeni zamlı fiyatlar...

Çaykur, kuru çay fiyatlarına önemli bir zam yaparak sektördeki fiyat dinamiklerini etkiledi. Yapılan zam sonucunda Rize Turist çayının kilogram fiyatı 189,54 TL'ye, Tiryaki çayının ise 185,66 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 17:12
Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaptı! İşte yeni zamlı fiyatlar...

Türkiye'nin önde gelen çay üreticisi Çaykur, kuru çay fiyatlarına yüzde 24 oranında zam yapma kararı aldı. Bu zam, şirketin temel ürünlerinden Rize Turist ve Tiryaki çayları da dahil olmak üzere çeşitli çay kategorilerini etkiledi.

Çaykur, toptan satış yapan şirketlere gönderdiği yeni fiyat listeleriyle birlikte kuru çay fiyatlarına yüzde 24 zam uyguladı. Bu zam oranı, bazı özel kategorilerde elekaltı, gurme ve hediyelik çaylarda yüzde 39 ile yüzde 68 arasında değişiklik gösterdi.

Eski fiyat listelerine göre, 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken yeni listede bu fiyat 189,54 TL olarak belirlendi. Bu zamla birlikte Rize Turist çayı, tüketicilere yansıyan fiyatlarda önemli bir artışı beraberinde getirdi.

Benzer şekilde, eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede bu fiyat 185,66 TL olarak güncellendi. Tiryaki marka çay da, Çaykur'un zam kararından etkilenen ürünler arasında yer aldı.

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