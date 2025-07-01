ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

ÇAYKUR Ödemeleri Hesaplarda!

1 Temmuz itibarıyla ÇAYKUR'dan müjdeli bir haber geldi. Beklenen ödemeler, hatta çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Türkiye'nin önde gelen tarım kuruluşlarından biri olan ÇAYKUR, mayıs ayına ait yaş çay alımlarının ödemelerini dün gerçekleştirdi. Hesaplara yatan tutarların, bugün itibarıyla çekilebileceği bildirildi.

Ödemeler Sorunsuz Gerçekleşecek

ÇAYKUR'un resmi açıklamasına göre, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yatan ödemeler, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren çekilebilecek. Yetkililer, ödemelerin sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli tüm teknik altyapının hazır olduğunun altını çizdi.

Mayıs Ayında Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yapıldı

Ödemeler hakkında yapılan açıklamada, mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen yaş çay alımlarının rekor seviyede olduğu belirtildi. ÇAYKUR, bu dönemde yaklaşık 95 bin ton yaş çay alımı yaparak, toplamda 2.3 milyar TL ödeme gerçekleştirecek.

İlk Sürgün Dönemi Hakkında Bilgiler

Bu yılın ilk sürgün döneminin mayıs ve haziran aylarında toplamda 232 bin ton yaş çay alımı yapıldığı bilgisini veren ÇAYKUR, bu alımlar karşılığında çiftçilere toplamda yaklaşık 6 milyar TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bugün yapılan 2.3 milyar TL'lik ödeme, bu büyük miktarın ilk etabını oluşturuyor. Geriye kalan ödemelerin ne zaman yapılacağına dair takvim ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.