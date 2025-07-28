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ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇAYKUR, çay fiyatlarına yüzde 3,5 oranında zam yapıldığını açıkladı. Bu durum, dar gelirli vatandaşları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:00
ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Çay Keyfine Darbe: ÇAYKUR Fiyatları Güncelledi

Türkiye’nin vazgeçilmez içeceği çay, ÇAYKUR tarafından yapılan son zamla bir kez daha gündeme geldi. Herkesin sofralarında yer alan ve keyifli anların tadını artıran bu içecek, sektörün zorlu koşulları nedeniyle zam fırtınasıyla karşı karşıya kalan bütçeleri sarsıyor.

Yeni Zam Oranı Belli Oldu

Bloomberg muhabiri İrfan Donat tarafından aktarılan bilgilere göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çaya yüzde 3,5 oranında zam yapılacağını duyurdu. Çayın fiyatı, sabah akşam tüketilen, sohbetlerin vazgeçilmezi olan bir içecek olunca bu zam, çay tiryakileri için önemli bir gelişme oldu.

Haziran'da Yapılan Zamın Ardından

Çay fiyatlarına yapılan bu zam, aslında beklenen bir durumdu. Zira en son Haziran ayının ortalarında çay fiyatlarına yüzde 15 gibi önemli bir zam gerçekleştirilmişti. Bu da çayseverlerin aklında soru işaretleri bıraktı.

Ağustos'ta Ek Zam Beklentisi

Son yapılan zamların ardından sektör temsilcileri, Ağustos ayından itibaren çay fiyatlarında aylık olarak benzer oranlarda zam yapılabileceğini ifade etti. Uzmanlar, bu zamların yıl sonuna kadar devam edebileceğine dair tahminlerde bulunarak, çay severleri ciddi şekilde düşündürüyor.

Dar gelirli vatandaşlar için, mutfak harcamalarındaki artış, çayın bütçelerini nasıl etkileyeceği konusunda endişelere yol açmış durumda.

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