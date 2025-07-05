Caz Müzisyeni Gregory Privat İstanbul'da Sahne Aldı

Gregory Privat ve Tolga Bilgin, İstanbul Caz Festivali’nde Büyüledi

Caz müziğinin önde gelen isimlerinden Gregory Privat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali çerçevesinde bir konser gerçekleştirdi. Fransız Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte, piyano, klavye ve vokalde yer alan Privat’a, elektro basta Elvin Bironien, davulda Tilo Bertholo ve trompette Tolga Bilgin eşlik etti.

Piyanist Gregory Privat’ın Muhteşem Performansı

Sahneye çıkan Gregory Privat, son albümü "Phoenix" ile caz tutkunlarını mest etti. Konserin açılışında söz alan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, cazın büyüsünü Gregory Privat ile paylaşmanın mutluluğunu dile getirerek, “Fransız müzik geleneğini Karayip kökleriyle harmanlayarak yeni ufuklar açıyor.” ifadelerini kullandı.

Dumont, “Bu geleneği ve yaratıcılığı Türk seyircilerle paylaşmak için Fransız sarayından daha güzel bir mekan olamazdı. Türk trompetçi Tolga Bilgin’in de burada olması konserimizin Fransız-Türk boyutunu güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.

Privat’ın Müzik Yolculuğu

Gregory Privat, sanat yolculuğu hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Beni gerçekten çok etkileyen Fransız piyanist Michel Petrucciani’ydi.” dedi. Martinik'te geleneksel müzikle birlikte cazın içinde büyüdüğünü ifade eden Privat, bu konserin kendi grubuyla İstanbul’daki ilk yolculuğu olduğunu belirtti.

Privat, memleketi Martinik’in kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu ve o dönemde caz müzisyeni olma hayalini gerçekleştirmeye karar verdiğini vurguladı. “Türk seyircisine müziğimi ilk kez gösteriyorum ve çok heyecanlıyım.” diye ekledi.

Konserdeki Harika Atmosfer

Trompet sanatçısı Tolga Bilgin, konserin gerçekleştiği atmosferin harika olduğunu dile getirerek, “Gregory Privat’ın Paris’ten gelen triosu, müthiş bir grup.” açıklamasında bulundu. Bilgin, konser sırasında kendisine iki şarkıda eşlik ettiğini ve oldukça olumlu bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

Gregory Privat Kimdir?

Fransa'nın Karayipler’deki denizaşırı bölgesi Martinik’te doğan Gregory Privat, müzik tutkusunu babası Jose Privat sayesinde keşfetti. İlerleyen yıllarda mühendislik eğitimi de almasına karşın, müziğe olan tutkusu ağır bastı ve piyanist olarak kariyerine yön verdi. Yıllar içinde Jacques Schwarz-Bart, Stephane Belmondo, Guillaume Perret ve Sonny Troupe gibi müzisyenlerle çalıştı. Privat, 27 yaşında ilk albümü "Ki Koee"'yi çıkardıktan sonra "Tales of Cyparis" ve "Luminescence" gibi yapıtları ile de başarılı oldu. 2022'de "Yonn" adlı ilk solo albümünü çıkardı ve son olarak "Phoenix" albümüyle Django Reinhardt Ödülü’ne layık görüldü.

Piyanist Gregory Privat ve trompet sanatçısı Tolga Bilgin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Piyanist Gregory Privat ve trompet sanatçısı Tolga Bilgin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.