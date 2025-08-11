DOLAR
40,71 -0,01%
EURO
47,43 -0,02%
ALTIN
4.400,3 0,98%
BITCOIN
4.937.693,09 -2,23%

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

'Market Fiyatı' uygulaması, fiyat karşılaştırma asistanı olarak artık cebinizde. İndirimli ürünlerin en ucuzunu bulmak çok kolay!

Yayın Tarihi: 11.08.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:10
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

'Market Fiyatı' isimli mobil uygulama, artık herkesin cebinde taşıyabileceği kişisel bir fiyat karşılaştırma asistanı olarak hizmet verecek. Türkiye'de tüketicilerin en muzdarip olduğu konulardan biri olan marketler arasındaki raf fiyat farklılıkları gündemdeki yerini koruyor. Ev ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, indirimli ürünleri yakından takip ediyor.

Bakanlık Tarafından Duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uygulamanın vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve bütçelerine doğrudan katkı sağlayacağını duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilen 'Market Fiyatı' uygulaması, market fiyatlarındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

'Market Fiyatı' Nasıl Çalışıyor?

Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonların konum servislerini kullanarak, size en yakın marketleri harita üzerinde listeleyebiliyor. Fakat asıl devrim niteliğindeki özelliği, ürün bazlı fiyat karşılaştırması yapma becerisi olarak öne çıkıyor.

Bir ürünü satın almadan önce, telefonunuzun kamerasını ürünün barkoduna okuttuğunuzda, uygulama saniyeler içinde çevrenizdeki anlaşmalı marketlerde o ürünün hangi fiyattan satıldığını listeleyerek en uygun seçeneği sunuyor. Bu sayede, market market gezerek etiket kovalama zahmeti sona eriyor.

Bakan Kacır'dan Müjde

Bakan Kacır, bu uygulamayı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Uygulamanın amacının tüketicileri güçlendirmek ve en uygun fiyatlı ürünlere kolay erişim sağlamak olduğunu belirtti. Kacır, uygulamanın TÜBİTAK'ın yerli ve milli imkanlarıyla geliştirildiğini vurgulayarak, "Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store’da," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın
2
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor
3
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
4
Damla Kent Projesi'ne Rekor Talep: 27,3 Milyar Lira
5
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!
6
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi