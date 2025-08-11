Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

'Market Fiyatı' isimli mobil uygulama, artık herkesin cebinde taşıyabileceği kişisel bir fiyat karşılaştırma asistanı olarak hizmet verecek. Türkiye'de tüketicilerin en muzdarip olduğu konulardan biri olan marketler arasındaki raf fiyat farklılıkları gündemdeki yerini koruyor. Ev ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, indirimli ürünleri yakından takip ediyor.

Bakanlık Tarafından Duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uygulamanın vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve bütçelerine doğrudan katkı sağlayacağını duyurdu. TÜBİTAK tarafından geliştirilen 'Market Fiyatı' uygulaması, market fiyatlarındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

'Market Fiyatı' Nasıl Çalışıyor?

Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonların konum servislerini kullanarak, size en yakın marketleri harita üzerinde listeleyebiliyor. Fakat asıl devrim niteliğindeki özelliği, ürün bazlı fiyat karşılaştırması yapma becerisi olarak öne çıkıyor.

Bir ürünü satın almadan önce, telefonunuzun kamerasını ürünün barkoduna okuttuğunuzda, uygulama saniyeler içinde çevrenizdeki anlaşmalı marketlerde o ürünün hangi fiyattan satıldığını listeleyerek en uygun seçeneği sunuyor. Bu sayede, market market gezerek etiket kovalama zahmeti sona eriyor.

Bakan Kacır'dan Müjde

Bakan Kacır, bu uygulamayı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Uygulamanın amacının tüketicileri güçlendirmek ve en uygun fiyatlı ürünlere kolay erişim sağlamak olduğunu belirtti. Kacır, uygulamanın TÜBİTAK'ın yerli ve milli imkanlarıyla geliştirildiğini vurgulayarak, "Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store’da," dedi.