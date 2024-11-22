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Çekmeköy'de İşçi Barakasında Yangın Korkuttu

Çekmeköy'deki işçi barakasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:17
Çekmeköy'de İşçi Barakasında Yangın Korkuttu

Çekmeköy Nişantepe'de Barakada Yangın Çıktı

Çekmeköy'de, işçilerin kaldığı barakada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Nişantepe Mahallesi Saraylar Caddesi'nde, klima gider aparatları üreten işletmenin bahçesindeki barakada başladı.

Yangın Neden Çıktı?

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine derhal olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından söndürüldü. Neyse ki, yangın kısa süre içinde büyümeden kontrol altına alındı ve barakada hasar oluştu.

Olayın ardından, yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çekmeköyde işçilerin kaldığı baradaki yangın söndürüldü

Çekmeköyde işçilerin kaldığı baradaki yangın söndürüldü

Çekmeköyde işçilerin kaldığı baradaki yangın söndürüldü

Çekmeköyde işçilerin kaldığı baradaki yangın söndürüldü

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