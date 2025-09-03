Çekmeköy'de Okan Ayısının MR ve Tedavi Görüntüleri Uluslararası Medyada

Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde bakılan 3 yaşındaki Okan'ın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesindeki tedavi anları sosyal medyada büyük ilgi çekti ve uluslararası basına yansıdı.

Tedavi süreci ve sonuç

Okan, 5 gün önce rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Hastanede sedyede uzandığı, serum takıldığı ve MR görüntülerinin çekildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Rehabilitasyon merkezi yöneticisi Burak Memişoğlu, MR sonucunun temiz çıktığını, kan sayımı ve değerlerinin de normal olduğunu belirtti. Yapılan tetkikler sonucunda hayvanın gaz sıkışmasından dolayı fenalaştığı tespit edildi.

Sosyal medyadaki yanlış anlaşılma

Memişoğlu, kendisini "Okan'ın babası" olarak tanıttı ve bazı paylaşımlarda ayının insan hastanesine götürüldüğü ve MR için öncelik tanındığı şeklinde haberler çıktığını, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Okan'ın hafta boyunca ilgi odağı olduğunu, birçok ziyaretçi ve telefonla sağlık durumu hakkında bilgi isteyenler olduğunu aktardı. Yaz sıcağında ayıyı serinletmek için çaba gösterdiklerini ve hayvanın doğum gününü bile özenle kutladıklarını ifade etti.

Japon medyasının ilgisi

Okan'ın bakımı ve tedavisi yabancı medya kuruluşlarının da dikkatini çekti. Rehabilitasyon merkezine gelen Japon kanalı Fuji TV'nin haber prodüktörü Tomoe Tsuchıya, "Dün bu haberi izledik. Sanki insan gibi yatıyordu. Çok dikkatimizi çekti. Biz de Japonya'daki şirketimize söyledik. Çok ilgilendiler. Hemen burayı aradık ve bugün geldik." dedi. Tsuchıya, bu tür hayvan haberlerinin Japon izleyiciler için ilgi çekici olduğunu ve ayının iyileşmesine sevindiklerini ekledi.

