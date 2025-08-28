DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:08
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Vefat Etti

Olayın Ayrıntıları

Çekmeköy'de gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede meydana geldi. Meriç, oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.

Yaralanan Meriç, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım