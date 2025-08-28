Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Vefat Etti

Olayın Ayrıntıları

Çekmeköy'de gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede meydana geldi. Meriç, oturduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.

Yaralanan Meriç, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.