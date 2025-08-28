Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de tır çarpması: 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kaza

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde görevli jandarma aracı ile o sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Kazanın etkisiyle jandarma aracı sürüklendi ve şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, gişelerdeki araç geçişi kontrollü olarak sağlandı. Tır ile jandarma aracı, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan 2'si jandarma 5 kişi hastaneye kaldırıldı.