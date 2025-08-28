DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kontrolden çıkan 41 R 0817 plakalı tırın gişelerdeki jandarma aracına çarpması sonucu 2'si jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:17
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de tır çarpması: 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kaza

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde görevli jandarma aracı ile o sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Kazanın etkisiyle jandarma aracı sürüklendi ve şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si jandarma olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, gişelerdeki araç geçişi kontrollü olarak sağlandı. Tır ile jandarma aracı, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan...

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan 2'si jandarma 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan...

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası
2
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek
3
Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
4
Erdoğan ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Barış Süreci
5
İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı
6
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu
7
İsrail 7 Ekim'den Bu Yana 197 Gazeteci Gözaltıladı: 50'si Hâlâ Hapiste

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun