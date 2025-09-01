Çekmeköy’de Tuncay Meriç Cinayeti: 8 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Çekmeköy’de Tuncay Meriç cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Çekmeköy'de eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay, 27 Ağustos tarihinde Meriç'in bir kafede otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemler sonucunda; Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 6 zanlı ile Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2 çocuk olmak üzere toplam 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Fail ve kaçırma girişimi

Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştiren Efe H. (17) ile azmettiricilerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, kaynaklara göre 1'i kadın 3 zanlı, saldırganı iki araçla Edirne'ye kaçırırken yakalandı.

Öte yandan Edirne'de, saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı değerlendirilen bir kişi tutuklandı.

Gelişmeler üzerine soruşturma sürüyor; adli süreç ve ifadelerle ilgili detaylar yetkili makamlar tarafından açıklanacak.

