Çekmeköy'de Yangın: Sünger Fabrikasında Alevler Yükseliyor

Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Yangın Çıkıyor

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde yer alan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olayın meydana gelmesiyle birlikte, birçok itfaiye ekibi hemen bölgeye sevk edildi.

Yangın ve Patlamalar Devam Ediyor

Fabrika içerisinde bulunan kimyasal maddelerin yanması, alevlerin kısa sürede kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşmasına sebep oldu. Yangın, Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve çevredeki sitelere oldukça yakın bir konumda gerçekleşiyor. Olay yerinde, trafoda meydana gelen patlamalar ise elektrik kesintilerine yol açtı.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu müdahale çalışmalarında, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.