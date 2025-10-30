Çekmeköy İsmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

Çekmeköy İsmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete girdi

İstanbul Valiliğinin 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi' kapsamında Çekmeköy'de hayata geçirilen İsmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan yetkililer, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Vali Davut Gül'ün değerlendirmeleri

İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelinde her hafta yeni bir sağlık tesisinin hizmete girdiğini belirterek, kentte bir aile hekimine düşen vatandaş sayısının yaklaşık 3 bin 50 olduğunu, bunun 2 bin 500 seviyelerine düşürülmesi gerektiğini söyledi. Gül, bunun için yüzde 20 daha fazla aile sağlık merkezi yapılması gerektiğini ve ilgili bakanlığın bir yıl içinde bu hedefi tamamlamayı öngördüğünü aktardı.

Gül, sağlıkta dönüşüm sürecinde son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hastane yatırımlarında önemli ilerleme kaydedildiğini ifade ederek; Çekmeköy'de 300 yataklı, Beykoz'da inşaatı devam eden 600 yataklı hastane, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, eski PTT üzerinde 1453 yataklı projeler ve Haydarpaşa ile Sancaktepe'de planlanan dev yatırımları sıraladı. Gül, 'Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sosyal hizmetlerde layık olduğunuz en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in mesajı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaş sağlığını korumayı merkeze alan bir yaklaşımla çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un 'dünyanın sağlık başkenti' olma hedefinin Çekmeköy projesiyle somutlaştığını söyleyen Güner, sağlığın korunmasının tedaviden daha önemli olduğunu vurguladı.

Güner, yakında hizmete açılacak Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'nin bağımlılıkla mücadelede dünyada örnek gösterilecek bir model olacağını, bu tesiste bağımlılıktan kurtulan bireylerin hem arınabileceklerini hem de yeni meslekler edinerek topluma yeniden kazandırılabileceklerini ifade etti. Projeye Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Vali Davut Gül'ün desteğinin önemli olduğunu belirten Güner, bugün açılan merkezin İstanbul'daki 1109. aile sağlığı merkezi olduğunu ve hedeflerinin aile hekimi başına düşen ortalama nüfusu 2 bin 500'e indirmek olduğunu söyledi.

Açılış töreni

Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kaymakam Resul Çelik ile bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, devlet imkanları ve hayırsever destekleriyle yeni aile sağlığı merkezleri yapımının sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında, Çekmeköy İsmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül törende konuşma yaptı.