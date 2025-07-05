CEKUT Ekipleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Oynadı

CEKUT Ekipleri Yangınlarla Mücadelede Sahada

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşarak, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etme kararı aldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, CEKUT ekipleri, yangın bölgesinde tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendi. Ekiplerin, yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı ve gece gündüz demeden çalıştığı belirtildi.

Bu özverili çabalar, yangınların kontrol altına alınması ve bölgedeki can ve mal kaybının önlenmesi için büyük bir katkı sağladı.

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.