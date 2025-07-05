DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.899,56 -0,36%

CEKUT Ekipleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Oynadı

CEKUT ekipleri, Bilecik ve İzmir'deki yangınlara müdahalede gönüllü olarak görev aldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:49
CEKUT Ekipleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Oynadı

CEKUT Ekipleri Yangınlarla Mücadelede Sahada

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşarak, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etme kararı aldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, CEKUT ekipleri, yangın bölgesinde tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendi. Ekiplerin, yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı ve gece gündüz demeden çalıştığı belirtildi.

Bu özverili çabalar, yangınların kontrol altına alınması ve bölgedeki can ve mal kaybının önlenmesi için büyük bir katkı sağladı.

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama...

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama...

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu
3
Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
4
Çorum'da Kayıp Kişinin Cinayeti: Bıçakla Öldürülüp Gömülmüş
5
İzmir Depremzedelerinin Elektrik ve Suları Kesildi: Tepkiler Büyüyor
6
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
7
Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor