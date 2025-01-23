Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'den Bosna Hersek'e AB Desteği

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Bosna Hersek’in yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu vurgulayarak, bu süreçte ülkeye destek verdiklerini ifade etti.

Pavel, resmi ziyaret amacıyla geldiği Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pavel, Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecine verdikleri desteği yineledi. Balkan ülkelerinin AB ve NATO'ya katılmasının onların güvenliğini artıracağını düşünen Pavel, bu sürecin ülkelerin refahı üzerinde de olumlu etkiler yaratacağını kaydetti.

Bosna Hersek ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Pavel, özellikle ekonomi alanında işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Güvenlik Tartışmaları

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Cvijanovic, Çekya ile olan iyi ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, heyetler arası görüşmede turizm ve eğitim gibi konuları ele aldıklarını ifade etti. Cvijanovic, Bosna Hersek’te ciddi bir güvenlik sorunu bulunmadığını, ancak iç siyasi anlaşmazlıkların mevcut olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Boşnak Üyesi Becirovic ise Cvijanovic’e yanıt vererek, ülkede öncelikli sorunun güvenlik olduğunu savundu. NATO yetkililerinin de bu konuda kendisiyle aynı görüşte olduğunu aktararak, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 10 gün önce Bosna Hersek'teki duruma ilişkin endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.