Çekya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci Yılı Coşku ile Kutlandı

Çekya’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çekya’nın başkenti Prag'da, Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış ev sahipliği yaptı.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Gecede, eski Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, eski başbakanlardan Andrej Babis, Jiri Paroubek, Jan Fisher ve Petr Necas gibi önemli isimler de yer aldı.

Sanat ve Müzik Şöleni

Prag Philarmoni Orkestrası’nın da sahne aldığı gecede, İtalyan piyanist Guila Mazzoni ve Türk asıllı Amerikalı elektro keman sanatçısı Giselle Tavillson performans sergiledi. Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu üstlendi.

Terör Saldırısına Kınama

Resepsiyona şeref konuğu olarak katılan Jiri Kozak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak, uluslararası düzeyde teröre karşı birlik mesajı verdi. Ayrıca, ikili ticaret hacminin artırılması konusundaki çabalarından ötürü Büyükelçi Bağış’a teşekkür etti.

Büyükelçi Bağış’ın Veda Mesajı

Büyükelçi Bağış, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ile Türkiye ve Çekya’nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılının kutlanmasının heyecanını yaşadığını ifade etti. Beş yıl boyunca sürdürdüğü görev süresinin sonuna yaklaşırken, ikili ticaret hacmini 3 milyar dolardan 6,5 milyar dolara yükseltmenin gururunu da dile getirdi.

Kalıcı Eserler ve İşbirlikleri

Bağış, görev süresi boyunca hem Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yoğun emek harcadığını belirterek, Prag 6 bölgesinde kurulan Türk-Çek İşbirliği Parkı'nın dostluğun somut bir sembolü olduğunu vurguladı. Çekya’nın, Türk savunma sanayi şirketleri ile stratejik ortaklıklar kurduğunu ve bu gelişmelerin ilişkileri daha da güçlendirdiğini aktardı.

Çekya’nın başkenti Prag’ın en görkemli yapılarından Ulusal Müze’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonla kutlandı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış’ın ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Çekya’nın başkenti Prag’ın en görkemli yapılarından Ulusal Müze’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonla kutlandı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış’ın ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.