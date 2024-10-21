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Celal Albay YSK Üyeliğine Seçildi

Yargıtay üyesi Celal Albay, Yüksek Seçim Kurulu'na atandı ve yemin töreni gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:06
Celal Albay YSK Üyeliğine Seçildi

Celal Albay Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi. Albay, Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine atanmış oldu.

Boşalan Üyelik İçin Seçim Yapıldı

Önceki YSK üyesi Feyzi Eroğlu nun emekli olmasıyla birlikte bu pozisyonda bir boşluk oluştu. Bu nedenle, Yargıtay Büyük Genel Kurulu, yeni bir üyeyi seçmek üzere toplandı.

Yapılan seçim sonrasında, Celal Albay, YSK üyeliğine seçildi. Albay için bugün YSK'de bir yemin töreni gerçekleştirilecektir.

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