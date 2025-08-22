DOLAR
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı — Gemlik'te Tören

Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anıldı; törene siyaset ve toplum temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:27
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı

Milli Mücadele yıllarında "Galip Hoca" takma adıyla işgale karşı direnişleri örgütleyen Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anıldı.

Törene Katılanlar

Tören, Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezarda gerçekleştirildi. Etkinliğe Celal Bayar'ın ailesi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin Akışı

Tören, Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Program, saygı duruşu, dua okunması ve Bayar ailesine taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.

