Celalabad, 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Seçildi

Celalabad, 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Olarak Seçildi

Kırgızistan'ın Celalabad şehri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 9. Toplantısı'nda 2025 yılı için Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edildi.

Toplantı Detayları

Kırgızistan Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıda, Celalabad'ın 2025 yılı için turizm destinasyonu olarak seçilmesi ve bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler için bir yol haritasının kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Celalabad'ın Özellikleri

Güney Kırgızistan'ın üçüncü büyük şehri olan Celalabad, zengin mineralli kaynaklarıyla, lezzetli cevizi, farklı pirinç türleri ve çeşitli meyve çeşitleri ile dikkat çekmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 9. Toplantısı'nda Kırgızistan'ın Celalabad şehri, "2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi. Fotoğrafta, Celalabad şehrinin giriş yolu görünüyor.