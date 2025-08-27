Çelik Kubbe Teslimi ve ASELSAN'ın Büyüme Vizyonu — Görgün & Akyol

Görgün ve Akyol: Çelik Kubbe teslimi, tesis açılışları ve Oğulbey temel atma töreni sonrası değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çelik Kubbe teslimatı ve sistemin önemi

Görgün, törende ekiplerin emeğine vurgu yaparak bugünü "çok heyecanlı ve gururlu" bir gün olarak nitelendirdi. Çelik Kubbe'nin 47 unsurunun orduya tesliminin büyük bir çalışma sonucu gerçekleştiğini belirtti. Görgün, projenin yıllar içinde gelişen hava savunma sistemlerinin "sistemler sistemi" olduğunu ve yapay zekanın yoğun kullanıldığı bütünleşik bir yapı sunduğunu ifade etti.

Görgün'ün ifadeleriyle: "Özellikle havadan gelecek tehditleri, saldırıları en erken dönemde tespit etmek, sonra bunları bertaraf edecek önlemleri maliyet etkin şekilde yapay zeka ve karar destek mekanizmalarıyla karar vererek etkin hale getirecek bir sistem. Çelik Kubbe'yi, bugün ordumuza envanterimize teslim eder durumdayız."

ASELSAN'ın kapasite artışı ve istihdam

Görgün, ASELSAN bünyesinde bugün 14 yeni tesisin devreye alındığını ve bununla şirketin üretim kapasitesinin %40 artacağının, ayrıca 4 bin yeni istihdam yaratılacağının altını çizdi. Oğulbey yerleşkesinin temelinin atılmasının da mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyledi.

İnsan kaynağı, eğitim ve yurda dönüşler

Görgün, ASELSAN'ın savunma sanayinin omurga şirketi olduğunu belirterek yüksek teknolojinin geliştirilmesinin ancak insan ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Çalışanların ortalama %98'inin Türk üniversitelerinden mezun olduğunu vurguladı ve SSB olarak eğitim kurumlarıyla yaklaşık 1 senedir formal ve informal programlar yürüttüklerini aktardı.

Görgün ayrıca, "savunma sanayisinin parçası olmak, katkı sağlamak, yurda dönmek isteyen tüm insan kıymetimize, vatandaşımıza ortam sağlayarak dönüşleri hızlandırıyoruz. ASELSAN, bu dönüşlerin içinde en çok tercih edilen şirketlerimizden. Özellikle son 1,5 yılda yurt dışından dönüşler inanılmaz bir seviyede arttı." dedi.

Yerli ve milli üretim vurgusu

Çelik Kubbe projesinde ihtiyaç duyulan unsurların özellikle yerli ve milli olarak geliştirildiğini aktaran Görgün, yerli data linki ve koordinasyon çözümleriyle sistemin farklı tehditlerden korunacak şekilde tasarlandığını belirtti. Savunma sanayinde Başkanlık ve sektördeki 3 bin 500 firma ile birlikte 100 bini aşkın teknoloji ordusunun yerli üretim için çalıştığını kaydetti.

ASELSAN'ın vizyonu: Yerleşke ve üretim büyümesi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin "Türk milletinin bir emaneti" olduğunu söyleyip, devletin koyduğu hedefleri hızlıca karşılamak için çalıştıklarını ifade etti. Akyol, mevcut kapasite ve altyapıyla Çelik Kubbe üretiminin örüldüğünü; 47 unsurun teslim edildiğini hatırlattı.

Akyol, ASELSAN'ın yeni yerleşkesinin mevcut kapasitesinin yerleşke olarak 7-8 katı, üretim kapasitesi olarak ise 2 katı büyüklüğünde olacağını ve bununla birlikte "Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımı"nın temellerinin atıldığını söyledi.

Mühendis dönüşleri ve genç yetenekler

Akyol, projelerin ve ileri teknoloji ürünlerin gençleri çektiğini, yurt dışına çıkan mühendislerin tekrar Türkiye'ye döndüğünü vurguladı. "Bu sene gelen mühendis sayımız, ayrılanların 2 katına ulaştı." sözlerini kullanan Akyol, güçlü başvurular aldıklarını ve milli teknoloji hamlesine gençlerin nasıl sahip çıktığını gördüklerini belirtti.

Akyol, dönen mühendislere teşekkür ederek, mevcut yeteneklerin yaygınlaştırılması çalışmalarının yüksek tempoyla devam ettiğini ve "milletimizin beklentilerini karşılayacak imkan ve kabiliyete ulaştığımızı, her geçen gün ve yıl daha fazlasını şanlı ordumuza vereceğimizi" ifade etti.