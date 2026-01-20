Çelikhan'da Tipi Engelini Aşan Ekipler 61 Yaşındaki Hatice Meşe'ye Ulaştı

Tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdare iş makinelerinin yol açmasıyla 61 yaşındaki Hatice Meşe'ye ulaştı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:16
Çelikhan'da Tipi Engelini Aşan Ekipler 61 Yaşındaki Hatice Meşe'ye Ulaştı

Çelikhan'da Tipi Engelini Aşan Ekipler 61 Yaşındaki Hatice Meşe'ye Ulaştı

Karla Mücadele ve Sağlık Müdahalesi Sonunda Başarılı Kurtarma

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Korucak köyü'nde yaşayan 61 yaşındaki Hatice Meşe, yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlandı. Aile, durumu bildirmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve sağlık ekibi talep edildi.

Sağlık ekipleri bölgeye yönelirken, yoğun tipi ve kar nedeniyle köye giden yol kapandı ve ekipler ilerleyemedi. Ulaşım güçlüğü yaşamaları üzerine duruma İl Özel İdare ekipleri müdahale etti.

İl Özel İdareye ait iş makineleriyle yolu açma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren ve zorlu geçen çalışmaların ardından sağlık ekipleri köye ulaşabildi. Ekipler, Meşe'ye ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından hasta, ambulans ile önce Çelikhan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda, ekiplerin koordineli çalışması ve karla mücadele ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hızlı ve güvenli bir kurtarma sağlandı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE HASTA OLAN YAŞLI KADINA ULAŞMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE HASTA OLAN YAŞLI KADINA ULAŞMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE HASTA OLAN YAŞLI KADINA ULAŞMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir
2
Karacasu'da 7-10 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
3
POEM ile Akalazya Tedavisi: Dr. Lütfiye Çoban Doğum Günü Pastasını Yutabildi
4
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı
5
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Atağı: 'Dijital Oda, Dijital Üye'
6
AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları