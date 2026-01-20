Çelikhan'da Tipi Engelini Aşan Ekipler 61 Yaşındaki Hatice Meşe'ye Ulaştı

Karla Mücadele ve Sağlık Müdahalesi Sonunda Başarılı Kurtarma

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Korucak köyü'nde yaşayan 61 yaşındaki Hatice Meşe, yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlandı. Aile, durumu bildirmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve sağlık ekibi talep edildi.

Sağlık ekipleri bölgeye yönelirken, yoğun tipi ve kar nedeniyle köye giden yol kapandı ve ekipler ilerleyemedi. Ulaşım güçlüğü yaşamaları üzerine duruma İl Özel İdare ekipleri müdahale etti.

İl Özel İdareye ait iş makineleriyle yolu açma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren ve zorlu geçen çalışmaların ardından sağlık ekipleri köye ulaşabildi. Ekipler, Meşe'ye ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından hasta, ambulans ile önce Çelikhan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda, ekiplerin koordineli çalışması ve karla mücadele ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hızlı ve güvenli bir kurtarma sağlandı.

