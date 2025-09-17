Cem Adrian'dan Gazze'ye Sessiz Kalanlara Sert Eleştiri

Açıklama ve tepki

Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."

Daha önceki paylaşımlarında da Gazze'de yaşananlara tepki vererek Küresel Sumud Filosu'na destek olan sanatçı, işgale karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

"Soykırımı durdurmayan her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır."