Cemal Hünal'dan Sahte Sertifika ve İmza Taklidi İddiasıyla Suç Duyurusu

İddialar ve savcılığa başvuru

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdiği bir ajansın ayrılmasının ardından imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, avukatı Iyaz Çimen tarafından hazırlanan dilekçeyle sunuldu.

Dilekçede, Hünal'ın kısa süreliğine bir ajansta oyunculuk dersi verdiği; dersten sonra kurum tarafından Hünal'ın imzasının taklit edilerek öğrencilere sertifika verildiği ve kişisel fotoğraflarının izinsiz olarak ajansın sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı paylaşıldığı belirtildi.

Mağduriyet ve talep

Dilekçede, Hünal'ın rızası dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi zarar doğurduğu, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmasının talep edildiği vurgulandı.

Hünal'ın açıklaması

Basın mensuplarına konuşan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.

Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması talep edildi.