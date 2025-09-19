Cemal Hünal'dan Sahte Sertifika ve İmza Taklidi İddiasıyla Suç Duyurusu

Cemal Hünal, imzasının taklit edilip sahte sertifika düzenlendiği ve fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:03
Cemal Hünal'dan Sahte Sertifika ve İmza Taklidi İddiasıyla Suç Duyurusu

Cemal Hünal'dan Sahte Sertifika ve İmza Taklidi İddiasıyla Suç Duyurusu

İddialar ve savcılığa başvuru

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdiği bir ajansın ayrılmasının ardından imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, avukatı Iyaz Çimen tarafından hazırlanan dilekçeyle sunuldu.

Dilekçede, Hünal'ın kısa süreliğine bir ajansta oyunculuk dersi verdiği; dersten sonra kurum tarafından Hünal'ın imzasının taklit edilerek öğrencilere sertifika verildiği ve kişisel fotoğraflarının izinsiz olarak ajansın sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı paylaşıldığı belirtildi.

Mağduriyet ve talep

Dilekçede, Hünal'ın rızası dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi zarar doğurduğu, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmasının talep edildiği vurgulandı.

Hünal'ın açıklaması

Basın mensuplarına konuşan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.

Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
2
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi
3
Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü
4
İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı
5
Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor
6
Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
7
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği