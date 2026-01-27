Çemişgezek'te Karla Mücadele: Vatandaşın "Kurban olurum size" Sevinci

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için Çemişgezek Kaymakamlığı koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için köy yollarını açarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösteriyor.

Çalışmalar sırasında yolu açılan bir köyde, mutluluğunu cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın sevinci dikkat çekti. Yolun açıldığını gören vatandaş, ekiplere dönerek "Kurban olurum size" sözleriyle teşekkür etti.

Bu anlar, kar ve tipiyle mücadele eden ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışmaların halk nezdindeki karşılığını ortaya koydu. Ekiplerin özverili müdahalesi, yerel halkın takdirini topladı.

