Uraloğlu: Sinyalli Hat Oranını Yüzde 61’e Yükselttik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattını sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranını yüzde 61e yükselttiklerini duyurdu.
Sinyalli Hat Uzunluğunda 23 Yıllık Artış
Bakan Uraloğlu, son 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki toplu açılış töreninde bu projenin resmi olarak hizmete alındığını vurguladı.
Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi ve AR-GE
Türkiye’nin demiryolu ağına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, toplam hattın 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresinin konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre olduğunu hatırlattı. Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini, geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi’nin demir ağlarında hızla yayıldığını söyledi.
Türkiye'nin demiryolu ağına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, toplam hattın 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresinin konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre olduğunu hatırlattı. Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini, geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin demir ağlarında hızla yayıldığını söyledi.

Bakan ayrıca, sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresinin yerli ve milli sistemlerle donatıldığını; projelerin yaklaşık yüzde 50
Verimlilik, Kapasite ve Çevresel Kazanımlar
Uraloğlu, sinyalizasyonun yalnızca emniyet sağlamadığını, aynı zamanda yolcu ve yük taşımacılığında kapasiteyi artırdığını ve kaynakların daha verimli kullanıldığını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığının daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geldiğini ifade etti.
Bakan, yerli mühendisler tarafından geliştirilen milli sistemlerle güvenlik ve kapasitenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik sağlandığını, bu kazanımların Türkiye’yi demiryolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacağını söyledi.
