Uraloğlu: Sinyalli Hat Oranını Yüzde 61’e Yükselttik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattını sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranını yüzde 61e yükselttiklerini duyurdu.

Sinyalli Hat Uzunluğunda 23 Yıllık Artış

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki toplu açılış töreninde bu projenin resmi olarak hizmete alındığını vurguladı.

Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi ve AR-GE

Türkiye’nin demiryolu ağına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, toplam hattın 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresinin konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre olduğunu hatırlattı. Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini, geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi’nin demir ağlarında hızla yayıldığını söyledi.