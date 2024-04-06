Cenazeye giderken kendi canından oldu

Bursa Orhaneli ilçesinde,Bursa-Harmancık kara yolu üzerinde yoldan çıkan bir araç, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Ramazan Kaplan’ın kullanmış olduğu 16 AYH 482 plakalı otomobilin yuvarlanması sonucunda, sürücü Kaplan hayatını kaybetti. Araçta yer alan diğer 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler, araçta yer alan yararlıları çıkararak Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sürücü Kaplan ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden sürücü Ramazan Kaplan, amcasının cenazesine gidebilmek için yola çıkmıştı.