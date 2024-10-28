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Cenevre'de Orta Doğu Çatışmalarına Çözüm Arayışı İçin Konferans Düzenlenecek

Cenevre'de yakında gerçekleştirilecek olan Orta Doğu konferansı ile çatışmalara çözüm aranacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:17
Cenevre'de Orta Doğu Çatışmalarına Çözüm Arayışı İçin Konferans Düzenlenecek

Cenevre'de Orta Doğu Konferansı Düzenleniyor

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, geçtiğimiz günlerde başkent Bern'de uluslararası gazetecilerle bir araya geldi. Amherd, burada yaptığı açıklamada, Cenevre'de önümüzdeki aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir konferans düzenleneceğini belirtti.

BM'den Resmi Onay

Amherd, Birleşmiş Milletler'nin (BM) İsviçre'ye, Orta Doğu meselesi üzerine temsilcileriyle bir konferans düzenleme yetkisi verdiğini ifade etti. Cenevre'deki bu önemli konferansın tarihinin henüz belirlenmediğini ve ilerleyen günlerde açıklanacağını vurguladı.

Üst Düzey Zirve Olabilir

Viola Amherd, şu an için üst düzey katılımlı bir zirvenin planlanmadığını, ancak böyle bir seçeneğin de tamamen dışlanmadığını sözlerine ekledi. Bu konferans, Orta Doğu’daki çatışmalara çözüm arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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