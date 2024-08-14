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Cenevre'de Sudan İç Savaşını Sonlandırma Müzakereleri Başladı

Sudan'da devam eden iç savaş için Cenevre'de resmi görüşmeler başladı, ordu temsilcisi yok!

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:25
Cenevre'de Sudan İç Savaşını Sonlandırma Müzakereleri Başladı

Cenevre'de Sudan İç Savaşını Sonlandırma Müzakereleri Başladı

Sudan'da 16 aydır süregelen iç savaşın sona ermesi için yapılan resmi müzakereler, İsviçre'nin Cenevre kentinde "ordu temsilcisi olmadan" gerçekleştirilmeye başlandı.

ABD Temsilcisi Tom Perriello'nun Açıklamaları

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cenevre'deki oturumda İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yer aldığını belirtti. Perriello, tarafların uluslararası insani hukuka riayet etmeleri gerektiği ve silahların susması gerektiği konusunda vurguda bulundu.

Ordunun Toplantılara Katılmaması

HDK (Hızlı Destek Kuvvetleri) heyeti müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye ulaşırken, Sudan ordusu toplantılara katılmıyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, barış için en iyi yolun Cidde'de varılan anlaşmayı uygulamak olduğunu söyledi.

Ordu ve HDK Arasındaki Çatışmanın Sürümesi

Burhan, HDK'nin milislerinden arındırılmış bir ordunun yıl dönümünü kutlama isteklerini ifade ederken, isyan milisleriyle barış sağlanamayacağını belirtti. HDK ise, düşmanlıkları sona erdirmek ve insani yardımı kolaylaştırmak amacıyla müzakerelere yanıt verdiklerini bildirdi.

ABD'nin Müzakere Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan ordusu ve HDK'yi ateşkes görüşmeleri için davet ettiğini açıklayarak, bu görüşmelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Cidde Bildirgesi ve Müzakere Süreçleri

Sudan'da yapılan Cidde müzakereleri sonucu 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi, çatışmaların durdurulmasına yönelik bir çerçeve oluşturmuştu. Ancak, tarafların daha sonraki müzakereleri, ateşkes ihlalleri nedeniyle bir çıkmaza girdi.

Sudan'daki İnsani Kriz

Sudan'daki iç savaş sonucunda, 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 milyon insan yerinden edilirken, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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