Çengel-16 Operasyonlarında 50 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Çengel-16 operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, bu operasyonda 46 şüpheli yakalanmış durumda.

Koordineli Çalışmalar Sonuç Verdi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, il jandarma komutanlıklarındaki ekipler tarafından 4 sahte/kaçak alkol imalathanesine karşı düzenlendi. Bu kapsamda son bir hafta içinde 81 ilde önemli sonuçlar elde edildi.

Toplum Sağlığına Önemli Mesaj

Yerlikaya, sahte alkol üreticilerine karşı mücadelede toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığını belirtti. "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin; biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda ayrıca 4 bin sahte bandrol da ele geçirildi. Yürütülen faaliyetler ile ilgili görüntüleri paylaşan Yerlikaya, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.