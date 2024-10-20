Cenin'de İsrail Ordusu ile Filistinli Direnişçiler Arasında Çatışma

Cenin Kentinde Çatışmalar Başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Yerel aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Cenin’in batısındaki bir askeri kontrol noktasında gergin anların yaşandığını gösteriyor.

Çatışmanın Detayları

Çatışmanın detaylarıyla ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, ölü ya da yaralı sayısına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayların sıcak geçmiş olduğu bu bölgede, yerel halk endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ediyor.

Ölümler ve Yaralılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile yerleşimciler arasındaki saldırılarda, 160'ı çocuk olmak üzere toplam 758 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizinin ve gerginliğin ne kadar kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor.