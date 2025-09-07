Cennet Kuşları: Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çeken Kısa Film Tanıtıldı

Cennet Kuşları filmi Kapalıçarşı'da tanıtıldı

Yetim Vakfı tarafından Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve Derya Kaya yönetmenliğindeki kısa film 'Cennet Kuşları' tanıtımı Kapalıçarşı'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi işbirliğiyle düzenlendi; program kapsamında Gazze için bağış kampanyası başlatıldı.

Etkinlikte sergi ve belgeler

Programda, Yetim Vakfı'nın 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinin eserleri sergilendi. Ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef aldığına ve yasaklı silah kullandığına dair kanıt niteliğindeki fotoğrafları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali Yardımcısı Mehmet Sülün'ün mesajı

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün konuşmasında Gazze'deki insani dramı vurgulayarak, 'Masum yavrular, hayata daha henüz gözlerini yeni açmış cennet kuşları, bombalar altında maalesef vefat ediyor' dedi. Sülün, filmin bir vicdan çığlığı olduğunu belirterek, 'Bir kötülüğü elimizle düzeltemiyorsak, hiç olmazsa sözümüzle, kalemimizle, sesimizle lanetleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sülün, Gazze'deki katliama sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geleceğini söyleyerek, 'Orada bombaların altında yaşamaya çalışan her çocuk, bizim kendi çocuğumuzdur. Orada açlığa, susuzluğa mahkum edilen her anne, baba kardeşimizdir' dedi ve 'Gazze'de işlenen bu soykırımı, masumların kanıyla beslenen zulmü lanetliyoruz' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz'ın değerlendirmesi

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, siyonist Yahudi sorununu yalnızca Filistinlilerin meselesi olarak görmediklerini, bunun tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi. Yılmaz, 'Filistin, İslam dünyasının mütemmim bir cüzüdür ve insanlık ailesinin şerefli bir parçasıdır' diyerek küresel duyarsızlığa dikkat çekti.

Yılmaz, Gazze'de okul çağındaki 800 bin öğrencinin okula gidemediğini; Gazzeli çocukların 18 yıldır abluka altında olduğunu belirtti. Ayrıca Batı medeniyetinin insan hakları normlarının fiilen aşındığını ve uluslararası hukukun etkinliğinin sorgulandığını vurguladı. Yılmaz, Yetim Vakfı'nın mazlum çocukların hamisi olmaya devam edeceğini ifade ederek destekçilere teşekkür etti.

Yönetmen Derya Kaya'nın notları

Yönetmen Derya Kaya, filmi Gazze'deki çocuklara adadıklarını belirtti: 'Belki bu film, bir şeyleri kökünden değiştirmeyecek ama zulme sessiz kalmadığımızı gösterecek.' Kaya, filmde yer alan çarpıcı sahneleri anımsatarak, 'Biraz cesaret, biraz empati, tek isteğimiz bu' dedi ve filmin, Filistin halkı için farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

Kaya, ayrıca filmin katledilen 60 binden fazla çocuğun anısına ses olmasını istediklerini belirterek, Gazze'deki ablukayı kırma çabalarına destek diledi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı ve kapanış

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise filmde Kapalıçarşı ofisinden insanların rol aldığını belirterek, etkinliğin temel amacının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Programda ayrıca filmin ardından Yetim Vakfı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü insani yardım ve hak savunuculuğu çalışmalarını anlatan bir video gösterildi.

Not: Etkinlikte başta bağış kampanyası olmak üzere Gazze'ye yönelik dayanışma çağrıları öne çıktı ve katılımcılara filmin mesajı aracılığıyla duyarlılık çağrısı yapıldı.

