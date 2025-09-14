Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor

Soner Caner'in yönetiminde, Ali Kara'nın senaryosuyla yeni dizi izleyiciyle buluşuyor

Cennetin Çocukları, yönetmen Soner Caner ve senarist Ali Kara işbirliğiyle TRT 1'de ekranlara geliyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre dizide, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikayesi anlatılıyor.

İlk bölümü yarın akşam TRT 1'de yayınlanacak.

Oyuncu kadrosu

Evliya Aykan, Elif Ongan Tekçe ve Bihter Dinçel gibi isimlerin rol aldığı dizide; İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca, Ecem Çalhan, Abdurrahman Yunusoğlu, Yeşim Gül, Alper Türedi, Melis Kızılaslan, Ekim Bölük, Nehir Gökdemir, Aziz Caner İnan, Serhan Süsler, Mustafa Şen, Halil İbrahim Yılmaz, Adem Türkyılmaz, Ada Mihrioğlu, Kılıç Kantarcı, Mutlu Aydemir, Selen Özgür, Zeynep Çobaner ve Bartu Tuna Nazcan da yer alıyor.