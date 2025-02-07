CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü

CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Gazze Şeridi'ni devralacağına dair yaptığı açıklamaların ardından dikkat çekti.

Görüşmenin Detayları

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, Kurilla'nın İsrail ziyareti, Halevi'nin daveti üzerine gerçekleşti. İkilinin, bölgesel stratejik durum, İsrail ve ABD orduları arasındaki işbirliği ve Orta Doğu'daki tehditler karşısında nasıl hareket edileceği konularını ele aldığı ifade edildi.

Ayrıca, yakın ve uzak cephelerde ortaya çıkacak muhtemel senaryoların da masaya yatırıldığı ve operasyonel hazırlık süreçlerinin değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya, üst düzey İsrail ordusu yetkililerinin de katıldığı belirtildi.

Trump'ın Gazze Planı ve Sonuçları

Bu ziyaretin, Trump'ın Gazze Şeridi ile ilgili beyanatlarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Wall Street Journal'ın edindiği bilgilere göre, CENTCOM'un Trump’ın Gazze’yi “devralma” niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı ifade edildi.

Trump, Gazze'nin tamamen yıkılmış bir alan olduğunu belirterek, oradaki Filistinlilerin komşu ülkelerinde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka bir seçenekleri olmadığını öne sürdü.