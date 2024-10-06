CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Savunma Yetkilileri ile Görüştü

CENTCOM Komutanı Kurilla'nın İsrail Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail'in olası İran saldırılarını değerlendirmek amacıyla Tel Aviv'de önemli temaslarda bulundu. Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldi.

Toplantının Detayları

İsrail devlet kanalı KAN'ın bildirdiğine göre, General Kurilla, İsrail'e gelişiyle birlikte Halevi ve diğer üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise Kurilla, Savunma Bakanı Gallant ile bir görüşme yaptı.

İran'a Yönelik Olası Saldırılar ve Koalisyon

Görüşmelerin içerikleri hakkında ayrıntılar paylaşılmadı ve CENTCOM Komutanı'nın Tel Aviv'de ne kadar süre kaldığına dair bilgi verilmedi. KAN, ABD'nin CENTCOM aracılığıyla uluslararası bir koalisyonu yönettiğini ve bu koalisyonun İran'dan fırlatılan füzelerin düşürülmesine yardımcı olduğunu aktardı. Ayrıca, İsrail'in İran'a karşı planlanan saldırılarda bu koalisyonun etkin bir rol alabileceği ifade edildi.

İsrail'in Karşılık Verme Niyeti

İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarda İran'a yanıt verme hazırlıklarının devam ettiğini ve büyük çapta bir karşılık vermeden ilerlemeyi planladıklarını belirtti.