Çerçioğlu'ndan Çocuklara Yarıyıl Karne Şenliği Hediyesi

Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yarıyıl Karne Şenliği ile çocukları bir araya getiriyor; etkinlikler Efeler, Nazilli ve Söke'de çeşitli tarihlerde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:01
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren çocukları Yarıyıl Karne Şenliği ile bir araya getirdi. Etkinlikler, çocukların yoğun ilgisi ve renkli görüntülerle tamamlandı; veliler ise Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İlk buluşma Tekstil Park - Fuar Aydın'da

Efeler ilçesinde 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde Tekstil Park - Fuar Aydın'da gerçekleştirilen şenlikte çocuklar karne sevincini doyasıya yaşadı. Programda sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları, tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri yer aldı. Etkinlik alanlarında miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Şenlik Aydın ilçelerinde sürüyor

Yarıyıl Karne Şenliği, yarıyıl tatili boyunca Aydın'ın farklı ilçelerinde devam edecek. Efeler'de 29, 30 ve 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde yine Tekstil Park - Fuar Aydın'da program tekrar edecek. Şenlik daha sonra Nazilli'de 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda, Söke'de ise 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde çocuklarla buluşacak. Etkinlikler Efeler ilçesinde 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Söke ve Nazilli ilçelerinde ise 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başkan Çerçioğlu'dan davet

Başkan Özlem Çerçioğlu yarıyıl tatiline giren tüm çocukları etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın tatil sevincini birlikte yaşamak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz".

