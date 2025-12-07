Çerçioğlu'ndan İsmet Sezgin için 9’uncu Yıl Dönümünde Lokma Hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin’in vefatının 9’uncu yıl dönümünde Efeler'de lokma hayrı düzenledi. Başkan Çerçioğlu anma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:43
Anma töreni Efeler'de düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'in aramızdan ayrılışının 9’uncu yıl dönümünde lokma hayrı düzenledi. Etkinlik Efeler ilçesi Bey Camii önünde gerçekleştirildi ve anmaya katılan vatandaşlar, anma dolayısıyla Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İsmet Sezgin, Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden biri olarak; Aydın Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları görevlerinde bulundu. Ayrıca bir dönem Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı.

Başkan Özlem Çerçioğlu, vefatının yıl dönümünde Sezgin için yaptığı açıklamada 'Türk siyasetinde ‘‘İsmet Abi’’ olarak anılan İsmet Sezgin’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum' ifadelerini kullandı.

Lokma hayrına katılan vatandaşlar, İsmet Sezgin'i unutmadıkları için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

