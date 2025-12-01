Çerkezköy'de Tehlikeli Kovalamaca: Korsan Taksi Araç Kamerasında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre korsan taksi ile iki ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Olay, ilçenin en yoğun bölgelerinden birinde gerçekleşti ve bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların cadde boyunca hızla ilerlediği ve zaman zaman riskli manevralar yaptığı görülüyor.

Çevredekiler ve şoförler tedirgin

Yaşanan kovalamaca hem sürücüleri hem de çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Görgü tanıkları ve çevredeki vatandaşlar, tehlikeli sürüşlerin trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini aktardı.

Taksiciler, korsan taksilere karşı tedbirlerin artırılmasını istedi ve benzer olayların önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

