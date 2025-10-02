Çernobil'de Elektrik Kesintisi: Kiev Bölgesine İHA Saldırısı ve Zelenskiy'nin Tepkisi

Rusya'nın İHA saldırısı Slavutiç'i hedef aldı; Çernobil'de birkaç saatlik elektrik kesintisi ve acil durum ilan edildi. Zelenskiy kesintinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:34
Çernobil'de Elektrik Kesintisi: Kiev Bölgesine İHA Saldırısı ve Zelenskiy'nin Tepkisi

Çernobil'de Elektrik Kesintisi: Kiev Bölgesine İHA Saldırısı

Enerji Bakanlığı'ndan açıklama

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde birkaç saat boyunca elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi. Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesinden dolayı acil durum ilan edildi. Açıklamada, 'Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesini izole eden ve radyoaktif maddelerin çevreye sızmasını önleyen önemli bir tesis olan yeni güvenlik çadırı, voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektriksiz kaldı' ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy'den tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy aynı hesaptan yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, 'Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır' dedi.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğini anımsatarak, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını savundu. Dünya kamuoyunun bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın, maalesef UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin zayıf duruşu ve küresel dikkat dağınıklığından yararlanarak kasıtlı olarak radyasyon tehdidi yarattığını öne sürdü.

