Çeşme'de 3 Kişinin Öldürülmesi Davası Başladı: Sanıklar Hakim Karşısında

Çeşme'de 3 Kişinin Öldürülmesi Davası Başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak 3 sanığın yargılanmasına Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya katılanlar

Duruşmaya tutuklu sanıklar B.B., O.A., tutuksuz sanık Ö.Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ifadeleri

Ö.Ö. kimlik tespitinin ardından verdiği ifadesinde, olaydan önce oturdukları kafede B.B.'ye tablo gösterdiğini ve o sırada maktul Abdurrahim Doğan'ın "eyvallah" dediğini anlattı. Ö.Ö., buluşmayı O.A.'nın ayarladığını, karşı tarafta silah olmadığını ve olay yerine gitmeden önce B.B.'nin evine gidip geldiğini söyledi.

Ö.Ö. karşı taraftan küfür edildiğini belirterek, "O sırada B.B. de 'istersen bir dene' dedi. Sonra Abdurrahim'e kafa attı, ardından 10 el silah sesi duydum. Biz arabaya bindik, gideceğimiz sırada bize 'dur' dedi. B.B. de binince onlara gittik, babası evin kapısında bizi karşıladı." diye konuştu.

O.A. ise maktul Doğan'ın yakın arkadaşı olduğunu, B.B.'nin kendisini arayıp buluşma ayarlamasını istediğini anlattı. O.A., "Olay yerine giderken arabada 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktığını söyledi, ben de konuyu uzatmamalarını söyledim. Olaydan sonra hep beraber karakola gittik. 3 kişinin öldüğünü sonradan öğrendim." ifadelerini kullandı.

Silahı ateşleyen sanığın savunması

Söz verilen ve silahı ateşlediği belirtilen B.B., hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediği sırada maktul yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Maktul Abdurrahim Doğan'ın babası Abdülkadir Doğan, "Ne hakla bize başsağlığı diliyor. Bu bizim 3 çocuğumuzu katletti. Bunları bize yaşatmaya hakkı yok. Bunlar sokak çetesidir." dedi.

B.B. savunmasında karşı tarafa zarar verme planı olmadığını, parka gidip yeni bir konum geldiğinde köpek kulübesine gidip silahını aldığını ve üzerini değiştireceğini söyleyerek ayrıldığını anlattı. Buluşmada yanlış anlaşıldığını düşündüğünü, Abdurrahim'in kendisine kafa attığını, yere düşüp küfür edildiğini ve üzerine gelindiğini belirterek, "Silahı hedef gözetmeden havaya doğru ateş ettim. Şarjörde 16 mermi vardı. Hepsini sıktım." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının "konuşmaya giden bir kişi yanına neden silah alır" sorusuna karşılık B.B., "Silahım kime denk geleceğini hesaplamadan havaya ateş ettim. Gözlerim iyi görmüyor, 3 derece bozuk, mermilerin kime geldiğini bilmiyorum. Üstümdeki kabalalık dağılsın diye ateş ettim. Silah eğitimi almadım, kimse de bana talimat vermedi." yanıtını verdi.

Maktul yakınlarının tepkileri

Maktul yakınları duruşma sırasında sanıklara ve avukatlarına tepki gösterdi. Abdülkadir Doğan, "Bu katil ve avukatları bize başsağlığı dilemesin. Bunu hakaret olarak görüyoruz. Bunlar, ruhsatlı silahı nereden bulmuş. Adalete güveniyorum. Herkes cezasını çeksin, utanmasan sıkılmadan 'havaya ateş ettim' diyor. Oğlumun canını almışlar halen iftira atıyorlar." dedi.

Maktul Mehmet Sait Medeni'nin babası Mehmet Medeni ise, "Canice çocukları öldürmüşlerdir. Gözü bozuk olan kişi nasıl oğlumun kafasına sıkıp öldürebilir. Bu nasıl göz bozukluğu. Katil zanlısı ve avukatı utanmadan bize başsağlığı diliyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, 28 Kasım 2024'te İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan silahlı kavgada meydana geldi. Tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetmiş, A.M. yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olurken, B.B. polis ekiplerince yakalanmıştı.

İddianame

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M.'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıl, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıl; tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıl ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemece kabul edilmişti.